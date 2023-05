Maltempo. Bellucci (FdI): centro protesi INAIL sarà aiutato a ripartire

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Purtroppo, la grave ondata di maltempo che sta devastando l’Emilia Romagna non ha risparmiato il Centro Protesi Inail di Budrio. Esprimo tutta la mia vicinanza ai dipendenti della struttura, i quali stanno vivendo un disastro di proporzioni inimmaginabili.

Come Governo, faremo tutto il necessario per rimettere a servizio una struttura che è un’eccellenza nazionale ed internazionale, un Centro che è un riferimento per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici e per quella preziosa riabilitazione che restituisce le persone ad una vita attiva”. Lo dichiara il Vice Ministro al Lavoro e alle Politiche Sociali e deputato FdI, Maria Teresa Bellucci. (Com/Mco/ Dire) 16:28 18-05-23