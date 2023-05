Oltre 47kg di bulbi di papavero sequestrati dalla Polizia di Frontiera di Tarvisio (Ud)

Procede con costanza l’intensa attività degli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Tarvisio, dipendente dalla IV Zona Polizia di Frontiera di Udine, che hanno proceduto ad un sequestro di bulbi di papavero e all’arresto dell’autista che tentava di far entrare illegalmente la sostanza stupefacente in Italia.

Il giorno 16 Maggio, durante un posto di controllo in entrata stato, alla barriera autostradale di Ugovizza, personale operante ha proceduto al fermo di una autovettura Ford Focus SW proveniente dall’Austria. Al momento del fermo gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento dell’autista, un cittadino pakistano residente nella provincia di Mantova e in regola con le norme sul permesso di soggiorno degli stranieri in Italia, decidevano di procedere al controllo della merce trasportata all’interno della vettura, rinvenendo 47,619 chilogrammi di bulbi di papavero essiccati.

Gli accertamenti tecnici eseguiti da personale della Polizia Scientifica di Udine permettevano di accertare la presenza di principio attivo stupefacente, del tipo eroina, all’interno di ogni bulbo; ogni tubero, infatti, una volta svuotato ed essiccato, consente l’assunzione di sostanza stupefacente attraverso la masticazione del tubero medesimo.

In alternativa, quest’ultimo può essere fumato o utilizzato per fare un infuso, con un effetto narcolettico analogo a quello dell’eroina, con la quale ha in comune l’elevata dipendenza.

In Italia l’utilizzo di tale sostanza stupefacente è particolarmente diffusa specialmente nelle comunità straniere.

I bulbi erano stati precedentemente acquistati in Austria, Paese ove vengono regolarmente venduti in quanto considerati materiale decorativo.

Già in passato personale del Settore di Polizia di Frontiera di Tarvisio aveva proceduto al sequestro di ingenti quantitativi di bulbi di papavero introdotti illegalmente in Italia, in particolare lo scorso anno il personale del Settore di Polizia di Frontiera aveva arrestato un cittadino Pakistano trovato in possesso di oltre 45 chilogrammi di bulbi per un totale di circa 35000 tuberi.

