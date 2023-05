PNRR. Cerreto (FDI): il Sud non subirà tagli, bene Fitto

(DIRE) Roma, 18 Mag. – “Il percorso proposto dal ministro Fitto sulla terza rata del PNRR che prevede una verifica con ciascuna Regione è un’ottima soluzione perché crea ulteriori garanzie di approfondimento che sono necessarie. Questa verifica consentirà di vedere se i soldi sono stati spese bene secondo quanto previsto dai progetti finanziati.

Siamo certi che nessun taglio sarà disposto per il Sud, anzi l’azione politica del Governo Meloni è stata chiara fin dal primo giorno dell’insediamento ben conscio che se il Mezzogiorno riuscirà a diminuire il divario con il Nord, l’Italia si risolleverà più velocemente.

Chi afferma che i fondi previsti per il Sud subiranno variazioni, è in mala fede ed io sono favorevole alla linea adottata dal Ministro Fitto perché il PNRR è un’occasione unica che non può e non deve essere sprecata e l’utilizzo di esso permette alla nostra Nazione di ritornare ad essere competitiva e ad avere un ruolo centrale anche su tavoli internazionali”. Lo ha dichiarato Marco Cerreto, capogruppo Fdi in Commissione Agricoltura. (Com/Pol/ Dire) 21:59 18-05-23