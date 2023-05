Trento. Arresti e sequestro di cocaina e hashish

Continua con importanti risultati l’azione di contrasto dei reati e della microcriminalità volute dal Questore Maurizio Improta. Nella serata del 16 Maggio u.s., personale della Squadra Volante della Polizia di Stato, interveniva in frazione Mattarello di Trento dove, all’interno di un’abitazione della palazzina, era stata segnalata da parte dei condomini un sospetto andirivieni di persone.

Pertanto, il personale delle Volanti, dopo aver adottato tutte le misure necessarie affinché nessuno potesse lasciare l’abitazione, riusciva ad accedere all’interno dell’appartamento dove sorprendeva tre soggetti di nazionalità tunisina intenti al confezionamento per la successiva vendita al dettaglio, di sostanza stupefacente, con tutto il necessario in bella vista sulla tavola del soggiorno.

I soggetti venivano prontamente bloccati dall’incisiva e rapida azione degli agenti che riuscivano poi a recuperare la sostanza stupefacente con relativi accessori per la pesatura e confezionamento, prima che i detentori riuscissero a disfarsene gettandola negli scarichi idraulici. Nell’azione venivano recuperate decine di confezioni di cocaina già pronte per lo smercio di piazza e circa mezzo chilo di hashish pronto per essere suddiviso in singole quantità e confezionate per la vendita.

Oltre alla sostanza veniva recuperata la somma di oltre 500 euro suddivisa in banconote da 20 euro, che veniva poi sequestrata in quanto diretto provento dell’attività illecita di spaccio di sostanza stupefacente. I tre soggetti fermati all’interno dell’abitazione, tutti di nazionalità tunisina e di cui uno minorenne, venivano tratti in arresto.

I due maggiorenni venivano associati presso la Casa Circondariale di Trento mentre il minore veniva accompagnato presso l’Istituto di Pena Minorile di Treviso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Vivo apprezzamento del Questore Improta alle donne e agli uomini delle Volanti che hanno portato a termine la brillante operazione.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Trento/articolo/143264660d9d083f0760303240