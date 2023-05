Berlusconi. Gasparri (FI): Profonda gioia e commozione per il suo ritorno a casa

(DIRE) Roma, 19 Mag. – “Sono accanto a Silvio Berlusconi fin dai tempi del suo primo governo. E non posso che apprendere con gioia e commozione del fatto che, dopo un lungo ricovero e una prova molto impegnativa, possa ritornare a casa. Anche in queste settimane non ci ha mai fatto mancare le sue direttive, la sua presenza, le sue telefonate e le sue indicazioni operative. Silvio Berlusconi, in questa fase, sta dimostrando una volta di più il suo valore umano, prima ancora che quello di grande statista, di grande protagonista della vita politica, imprenditoriale, sportiva”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato. “Silvio Berlusconi è un gigante dell’Italia contemporanea. E vogliamo che stia alla nostra guida a lungo per indicarci il percorso e le scelte da fare, fino a quelle più dettagliate, come ci ha dimostrato anche in questi giorni.

Quindi prima ancora di ogni valutazione politica e di ogni interrogativo sul futuro, prevale, in persone come me che a lui vogliono soprattutto bene, un sentimento di commozione e di amicizia ancora più forti. Saper riuscire ad affrontare con forza e con capacità vincente anche questa prova ci riempie di gioia e ci dà un ulteriore insegnamento”, conclude Gasparri. (Com/Sor/ Dire) 13:53 19-05-23