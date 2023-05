I Vigili del Fuoco sono impegnati dalle 10:00 a causa di una frana che ha sfondato la volta della galleria stradale e ferroviaria Fiumelatte, a Varenna in provincia di Lecco in Lombardia. Nella frana caduta è rimasta coinvolta un’auto, fortunatamente è rimasto illeso l’autista che ne era bordo. E’ in corso il sorvolo della zona di Lecco da parte dell’elicottero del reparto volo di Torino dei Vigili del Fuoco.

Silv Bott