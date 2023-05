Novara. Doveva espiare 10 anni di detenzione: fermato dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Novara – nello specifico la Squadra Mobile -hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Bari nei confronti di un uomo, classe 1971, residente a Novara, dovendo lo stesso espiare la pena di 10 anni e mezzo di reclusione ed una multa di 17mila euro.

Si tratta di un cumulo di pena in ordine alla consumazione dei reati di simulazione di reato, falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità commessa dal privato in atti pubblici, falsità in scrittura privata, truffa, ricettazione, riciclaggio, reati in materia di stupefacenti, commessi sia Italia che all’estero nel periodo intercorso tra l’anno 2005 ed il 2012.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/it/Novara/articolo/107664677086b411b128359935