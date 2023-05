Reggio Emilia. In casa il market delle droghe sintetiche

Comando Provinciale di Reggio Emilia – Reggio Emilia , 19/05/2023 11:49

Un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fratelli cervi notava un’autovettura sospetta che veniva fermata. Il conducente sceso dalla macchina spintonava un militare dandosi alla fuga tra la vegetazione del torrente Crostolo. Dopo ininterrotte ricerche, il fuggitivo, peraltro riconosciuto dagli operanti, veniva rintracciato nei pressi del suo domicilio ubicato nel quartiere della stazione ferroviaria di Reggio Emilia.

Alla luce di quanto verificatosi i militari e agenti davano corso a una perquisizione domiciliare rinvenendo, all’interno dell’armadio della camera da letto in uso esclusivo del giovane, 73 grammi di sostanza allucinogena LSD, una decina di bustine contenenti 15 g circa di stupefacente del tipo MDMA-ecstasy, 6 grammi di mefredone, sei dosi contenenti complessivi 7 grammi di sostanze anfetaminiche, alcune bustine con 7 grammi di chetamina, sostanze allucinogene costituite da 6 pasticche del tipo “2C-B”, una siringa contenente 3,5 ml di sostanza stupefacente allucinogena del tipo chetamina liquida e mezzo grammo di marijuana.

Lo stupefacente rinvenuto veniva sequestrato unitamente a due bilancini di precisione, vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi costituito da un rotolo di cellophane e una trentina di flaconcini in vetro di cui uno con residui di chetamina, sostanza da taglio e danaro costituito da 450 euro che il giovane aveva gettato a terra prima di darsi alla fuga e rinvenute dai carabinieri nei pressi della località di controllo nonché 450 euro tutti dentro l’armadio dove il venticinquenne occultava la droga.

Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio il giovane veniva condotto in caserma dove veniva tratto in arresto in ordine ai citati riferimento normativi violati.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/in-casa-il-market-delle-droghe-sintetiche