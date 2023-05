Torino. Paolo Capone, Leader UGL: “Orgogliosi di partecipare al Salone del libro con Edizioni Sindacali, la casa editrice dell’UGL”

“Siamo orgogliosi di partecipare al Salone Internazionale del Libro di Torino con lo stand di Edizioni Sindacali, la casa editrice dell’UGL. Una prestigiosa vetrina internazionale che ci offre l’opportunità di promuovere i nostri libri. L’attività sindacale è composta da tanti aspetti e fra questi non va sottovalutato quello culturale: è fondamentale far conoscere e diffondere idee, analisi e proposte, per dare un respiro più ampio e lungimirante al nostro impegno sindacale e contribuire alla crescita economica, occupazionale e sociale del Paese.

Si tratta di un’occasione preziosa, unica nel suo genere, per gettare un sasso nelle acque, a volte un po’ stagnanti, del dibattito pubblico. Abbiamo un pensiero forte, identitario ma anche innovativo da cui emerge una chiara e conosciuta visione sul mondo del lavoro e della società”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, presente al Salone Internazionale del Libro di Torino presso lo stand di Edizioni Sindacali, la casa editrice dell’UGL.

Comunicato Stampa