Al via domani a Pau il festival Aspettando LEI. Tappe a Quartu, Cagliari e Soleminis

Otto appuntamenti, dedicati a piccoli e grandi, per esplorare, attraverso la lettura, il tema della ricchezza nelle sue varie declinazioni. Dal 21 al 28 Maggio, tra Pau, Quartu Sant’Elena, Soleminis e Cagliari, ritorna Aspettando LEI, l’anteprima primaverile di promozione alla lettura del LEI Festival. Un’indagine sulle potenzialità degli esseri umani e sulle esperienze che arricchiscono le nostre vite, che il pubblico potrà vivere attraverso le consuete attività di Aspettando LEI: reading, camminate filosofiche, letture nei boschi, laboratori di Philosophy for Children, laboratori creativi, booknic, tour in bici e presentazioni di libri.

Si inizia Domenica 21 Maggio dalle ore 15:30 nel Parco dell’Ossidiana di Pau con un appuntamento di Philosophy for Children dal titolo La ricchezza del bosco. La Philosophy for Children è un programma educativo ideato, a metà degli anni settanta, dal filosofo americano Matthew Lipman e propone la pratica filosofica come indagine conoscitiva nei vari campi dell’esperienza umana. Lungo i sentieri del Parco dell’ossidiana, in collaborazione con l’associazione Menabò e il Museo dell’ossidiana, un pomeriggio per camminare e riflettere insieme scoprendo in ogni albero una presenza, e in ogni presenza lo scrigno di una relazione. La ricchezza del bosco non conosce esclusività e oltrepassa il senso del possesso. Coabitiamo un luogo denso di scambi, un bosco che ci chiama al riconoscimento reciproco, a inedite responsabilità e ci interroga con la sua generosità incondizionata. Per informazioni e prenotazione: 340/6110153 – info@museossidiana.it

Mercoledì 24 Maggio il festival si sposta a Quartu Sant’Elena nella sede dell’associazione Arcoiris dove, dalle ore 17, si terrà il laboratorio Alla scoperta della ricchezza del Tangram. Cosa sono i Tangram? Quali segreti nasconde questo puzzle di origine cinese composto da sette pezzi: due triangoli rettangoli grandi, un triangolo rettangolo medio e due piccoli, un quadrato, e un parallelogramma? Ma soprattutto, quanti animali può contenere un tangram? Il laboratorio, condotto dall’associazione Teatro Botanico, è rivolto a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni. Il lavoro ha come oggetto l’insegnamento da parte di un operatore qualificato delle tecniche per la costruzione dei Tangram legati alla narrazione di una storia tratta dal libro: Io e il mio gatto, un’avventura Tangram, di Maranke Rink e Martijin Van der Linden.

Il giorno dopo, prima tappa cagliaritana al Parco di Monte Claro dove, dalle ore 17, si terrà un booknic dedicato a bambine e bambini dove ognuno dei piccoli partecipanti porterà la merenda e i suoi libri preferiti. L’attività sarà realizzata in collaborazione con la Biblioteca Metropolitana Ragazzi, l’associazione culturale Efys, la Biblioteca del centro di quartiere La bottega dei sogni, la cooperativa Passaparola, la biblioteca Passaparola, che porteranno i libri per la consultazione e le letture che l’attore Angelo Trofa dedicherà ai partecipanti.

Sempre a Monte Claro, venerdì 26 maggio si terrà invece una camminata filosofica durante la quale, con la filosofa Nora Racugno, ci si interrogherà sulla ricchezza e in che cosa consiste. È forse il risultato della propria volontà, oppure dipende dalle circostanze esterne, o addirittura dalla fortuna? A queste e ad altre domande sarà data risposta durante una passeggiata nel parco, anche “in compagnia” di donne e uomini d’altri tempi. La passeggiata filosofica, in collaborazione con la Biblioteca Metropolitana delle Scienze Sociali e il Laboratorio di filosofia Pensare in Presenza, sarà accompagnata dal reading dell’attrice Michela Atzeni e sarà aperta a non più di 25 persone. La partenza è alle 17:15 dalla Biblioteca Metropolitana delle Scienze Sociali, prenotazione via mail all’indirizzo info@compagniab.com

Ancora venerdì 26 ma alle 19 ci si sposta invece a Palazzo Doglio dove la giornalista Stefania Cotza, intervisterà Francesco Pruneddu, fotografo e autore del recentissimo Dolci d’Italia. La storia della pasticceria dal Medioevo al Novecento che apre una narrazione che unisce i dolci alle opere d’arte traducendo in immagini poetiche la maestria dell’elaborazione culinaria dal Medioevo al primo Novecento, passando per Rinascimento, Illuminismo ed età borghese. La storia del Paese attraverso l’evoluzione della pasticceria. Francesco Pruneddu con il suo profilo Instagram @ch_ecco, seguito da più di 140 mila followers, racconta ricette, soprattutto dolci, talvolta dimenticate, che hanno fatto la storia della cucina attraverso immagini che si ispirano alle nature morte del Seicento.

Il ragno botola nuragico è un aracnide endemico della Sardegna, la cui scoperta è stata annunciata nel 2014 su Arachnology, il bollettino della Società Aracnologica Britannica, a seguito di uno studio iniziato nel 2007. Martedì 23 maggio dalle ore 18 e fino al tramonto nel Monte Arrubiu, alle falde di Soleminis, il festival, in collaborazione con l’associazione Punti di vista, condurrà un gruppo di bambini e bambine all’avventura nel bosco, un bosco speciale dove la terra è argilla, il luogo ideale dove trovare intere città e villaggi di ragni botola! Dopo averli trovati saranno fotografati e disegnati. Il rientro avrà come sfondo il paesaggio con il bellissimo tramonto sullo sfondo del Monte Arrubiu. Partenza dalla foresteria di Agenzia Forestas e cena con picnic al sacco.

Quali effetti hanno le parole sul cervello? Abracadabra: Il potere curativo delle parole tra mito tradizioni e neuroscienze è il libro scritto dalla ricercatrice Cristina Muntoni e dal neuroscienziato Alberto Priori che affronta in modo divulgativo il tema del potere curativo delle parole sia da un punto di vista della storia delle religioni, della mitologia e delle tradizioni popolari, che da un punto di vista neuroscientifico.

Sabato 27 Maggio, ore 18 nella Sala Lilliu della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu a Monte Claro i due autori spiegheranno come la parola produce modificazioni dell’attività del cervello che possono essere alla base della psicoterapia e contribuire al benessere psicofisico della persona.

“Più precisamente: dall’11 al 18 marzo 1995 io, volontariamente e dietro compenso, mi sono sottoposto alla crociera «7 Notti ai Caraibi» (7NC) a bordo della m.n. Zenith (3), una nave da 47.255 tonnellate, di proprietà della Celebrity Crociere”. Inizia così Una cosa divertente che non farò mai più, dello scrittore David Foster Wallace, una divertente narrazione che ironizza sul mondo che ruota intorno alla ricchezza e alle crociere extra lusso. Il libro sarà letto per l’appuntamento di chiusura di Aspettando LEI 2023 domenica 28 maggio che prevede un tour cittadino in bicicletta, in collaborazione con l’associazione La Ciclofucina, con partenza da Piazza dei Centomila alle 11 e arrivo alla spiaggia del Poetto

Per informazioni sui singoli appuntamenti e per le prenotazioni info@compagniab.com