Belricetto (Ra). Incidente ad elicottero una persona ferita

14:15 – A Ravenna, soccorse dai Vigili del Fuoco quattro persone, tre illese e una ferita, a bordo dell’elicottero di una ditta privata che ha avuto un incidente esattamente a Belricetto di Lugo. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. La notizia è stata diffusa, poco più di un’ora fa, dai Vigili del Fuoco tramite il loro account ufficiale Twitter. L’elicottero “precipitato” pare fosse impegnato in un intervento di ripristino dopo i danni causati dal maltempo alla line a elettrica.

Silv Bott