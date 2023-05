Maltempo, Reggio Calabria. Parte di ponteggio divelto e finito in strada sul Viale Calabria

19:30 – Ancora una situazione estremamente pericolosa a causa del maltempo a Reggio Calabria. Un ponteggio per lavori di “rifacimento” della facciata di un alto palazzo sul trafficatissimo Viale Calabria ha ceduto ed è caduto al suolo, fortunatamente senza colpire nessun passante o automobile.

Gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in loco interdicendo, in via precauzionale, il tratto alla circolazione sia pedonale che veicolare in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Il sensato timore è che con qualche altra folata di vento possa venir giù anche la parte del ponteggio rimasta pendente. E’ quindi sconsigliabile al momento per motivi di viabilità e sicurezza percorrere il Viale Calabria, in quanto chiuso nel tratto appena successivo alla Coop la cui viabilità riprende in entrambe le carreggiate nel tratto appena di fronte all’impresa Mucciola.

Federica Romeo