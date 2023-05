Reggio Sette Punto Zero: Amministrare una grande città non è un gioco, governare Reggio non è da tutti

I componenti tutti di Reggio Sette Punto Zero si stringono attorno alla famiglia del professionista reggino vittima della tempesta di stamattina.

Il momento delle responsabilità verrà e non sarà questo. Certamente però l’esperienza insegna che l’uomo, nel perenne stato di conflitto idillio con la natura, per convivere con essa, non potendola domare, deve almeno prendersene cura.

Ecco che la manutenzione urbana serve proprio a scongiurare o almeno a limitare conseguenze nefaste come quelle che in questi anni sono state solo sfiorate e che oggi invece trovano triste conferma.

Amministrare una grande città non è un gioco, governare Reggio non è da tutti…, ma di questo parleremo nei prossimi giorni.

Reggio Sette Punto Zero