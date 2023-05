Basket Roma vince lo Scudetto Under 19 Femminile

A San Martino di Lupari (PD) Basket Roma vince il Trofeo “Vittorio Tracuzzi” Finale Nazionale U19 femminile battendo dopo un tempo supplementare Limonta Costa Masnaga 68-63. Nella Finale per il Terzo posto Brixia Brescia batte Minibasket Battipaglia 72-52

Limonta Basket Costa-Basket Roma 63-68 d1ts (9-11, 29-26, 48-40, 58-58)

Limonta Basket Costa: Villa 16 (3/8, 2/9), Motta, Cibinetto 2 (1/2), Caloro 9 (0/5, 3/8), Rotta, Piatti 17 (6/10, 0/1), Bernardi 5 (1/2), Osazuwa 5 (1/8), Fiorese, Serra, Razzoli, Gorini 9 (2/3, 1/3). Allenatore Pierangelo Rossi

Basket Roma: Di Stefano 5 (1/2, 1/4), Pragliola 4, Martino n.e., Lucantoni 14 (2/11, 2/6), Cedolini 6 (2/10), Fantini 8 (3/11), Belluzzo 2 (1/2), Benini 11 (1/5, 3/7), Preziosi, Aghilarre 15 (6/14, 1/4), Cenci 3 (1/1), Manocchio n.e. All. Luciano Bongiorno

Arbitri: Alberto Burrone e Davide Mariotti

Basket Roma vince il Trofeo “Vittorio Tracuzzi” Finale Nazionale U19 femminile battendo dopo un tempo supplementare Limonta Basket Costa 68-63. Una gara all’insegna della fisicità dove tutte e due le squadre lottano fino all’ultimo secondo, all’ultimo tiro. Si risolve tutto in vista del traguardo. Costa si condanna da sola segnando un tiro libero su otto tentativi nell’overtime, il Basket Roma, viceversa, prima con un canestro di Ginevra Cedolini e poi con tre liberi di Antonietta Pragliola chiude la gara e vince il titolo, il secondo quest’anno dopo quello con le U15.

Nel primo quarto Costa e Basket Roma si studiano, fanno a sportellate, a centro campo e sotto canestro, e sbagliano un mare di tiri da due (2/12 e 1/14, rispettivamente). Un break a favore di Roma di 0-8 apre il secondo quarto (9-17), Costa recupera con le triple di Beatrice Caloro, ma anche con i rimbalzi offensivi e difensivi, gli assist e i canestri di Cristina Osazuwa che, nonostante i tre falli, riporta in partita Costa (24-22, con un break di 11-2), prima di uscire per non incorrere nel quarto fallo. Giorgia Gorini gioca fino al quinto fallo: a 16 anni ha guidato Costa per 30 minuti con autorevolezza.

Ritmo sempre alto, ricerca esasperata del tiro da tre e break reciproci fino alla volata finale. Basket Roma con la zona 1-3-1 pareggia (53-53 al 38′) e manda il confusione le avversarie, ma Caloro con una tripla ri porta avanti Costa a 28″ dalla fine (58-56). Sul ribaltamento Cedolini pareggia, subisce fallo, ma non concretizza il gioco da tre punti sbagliando il tiro libero. Si va ai supplementari. Poi i sette liberi sbagliati da Costa e i tre segnati da Roma che vince il titolo.

I coach

Federica Di Pace (Minibasket Battipaglia): “Siamo dispiaciuti per l’ultima sconfitta, ma comunque consapevoli del buon lavoro fatto durante questa stagione arrivando tra le migliori quattro squadre di categoria. Abbiamo giocato un primo tempo difficile con troppe palle perse che hanno generato punti facili e triple alle avversarie.”

Stefano Zanardi (Brixia Brescia): “Terzo posto che certifica il lavoro fatto in stagione e portato a casa grazie a grande intensità difensiva e buon percentuali al tiro da 3.”

comunicato stampa – FIP