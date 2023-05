Clima. Caramanna (FdI): Nessuna giustificazione per chi imbratta i monumenti

(DIRE) Roma, 21 Maggio – “L’ennesimo intervento di presunti ambientalisti, questa volta ai danni di uno dei monumenti più visitati e più famosi al mondo, la Fontana di Trevi, richiede una presa di posizione chiara, decisa e netta da parte di tutti.

Non si può continuare a tollerare che i nostri monumenti vengano presi di mira in questo modo soprattutto in un momento in cui, dopo anni difficilissimi, il nostro turismo è finalmente ripartito. Io mi auguro davvero che ci sia una condanna anche da parte di chi fino a oggi ha giustificato.

Ci sono molti modi per chiedere attenzione ma questo non è tollerabile”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile del dipartimento turismo del partito. (Com/Adi/Dire) 16:28 21-05-23