Ippica. Lollobrigida: al MASAF direzione specifica per rilancio

“Intorno a questo mondo c’è lavoro, qualità e merito“

(DIRE) Roma, 21 Mag. – “Penso che l’Italia debba primeggiare in tutto, anche in un’attività spettacolare come questa che mette il cavallo al centro. Intorno a questo mondo c’è lavoro, qualità, propensione a vincere e merito. Chi si impegna di più riesce ad arrivare più lontano.

Dobbiamo scommettere sul futuro dell’ippica italiana e stiamo lavorando per rilanciarla”. Lo dichiara il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenuto oggi al 140esimo Derby Italiano del Galoppo.

“Nel ministero abbiamo creato una direzione specifica che avrà il compito di verificare il percorso degli ultimi 30 anni, individuare cosa poteva essere fatto meglio e cercare di operare per riuscire ad invertire la rotta”, ha aggiunto Lollobrigida, perché “vorremmo che giornate come questa diventassero sempre più numerose, durante l’anno, in Italia”. (Com/Red/Dire) 15:51 21-05-23