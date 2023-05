Maltempo. Meloni: PNRR? Risorse già su altri progetti e spesa entro 2026

In ogni caso quelle che servono saranno individuate

(DIRE) Roma, 21 Mag. – “Sul PNRR ho sentito dire cose inesatte. Ho sentito parlare di 9 miliardi. Le risorse che il PNRR destina a questa fattispecie viaggiano intorno ai 2,5 miliardi ma in alcuni casi sono già mobilitate su progetti esistenti e vanno spese entro il 2026”.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, lo dice in un punto stampa dopo l’incontro alla Prefettura di Ravenna. “Sono contenta che si parli di PNRR perché evidentemente si e d’accordo che in alcuni casi le risorse le devi spendere nel miglior modo possibile, anche ridiscutendo se necessario qualcosa di meno urgente”, rileva Meloni.

“Però credo che in questa fase occorra lavorare su altri fondi che riguardano anche l’Europa, in ogni caso le risorse che servono saranno individuate”, rassicura la presidente del Consiglio. “Se ci sono delle modifiche da fare anche sui fondi europei credo che su questo non incontreremo difficoltà”, conclude Meloni. (Ran/Dire) 17:51 21-05-23