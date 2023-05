Maia Sandu: “Moldavia determinata ad entrare nella UE”

10:24 – “Onorata di dare il benvenuto alla Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che è tornata in Moldavia. Grazie per esserti unita all’Assemblea nazionale di oggi mentre riaffermiamo la determinazione della Moldavia ad aderire all’Unione Europea.

Il futuro della Moldavia è all’interno dell’UE e continueremo a lavorare instancabilmente per realizzare questa visione condivisa“. Questo il commento del Presidente della Moldavia Maia Sandu, affidato alla sua pagina ufficiale di Twitter al momento dell’accoglienza alla collega Metsola in visita nel suo Paese.

Precedentemente, il 18 di Maggio, la Sandu aveva dichiarato: “Con la Russia che rimane una fonte di instabilità per la nostra regione, la Moldavia deve aderire all’UE per salvaguardare e consolidare la nostra democrazia“. Esprimendo preoccupazione per eventuali influenze politiche di Mosca in Moldavia.

