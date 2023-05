Rafforza tutto, la parte continentale e la Sicilia

(DIRE) Roma, 21 Maggio – Il Ponte sullo Stretto di Messina “è una priorità per l’Italia e non ha rapporto con la situazione idrogeologica di cui discutiamo, ma è una priorità per l’Italia”.

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, lo dice a MezzoraInPiù su RAI3. “Il ponte rafforza tutto, la parte continentale e la Sicilia”, aggiunge Gilberto Pichetto Fratin. (Ran/Dire) 15:33 21-05-23