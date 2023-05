Rifiuti. Corrotti (FdI): al via iter per annullare nomine Egato

(DIRE) Roma, 21 Mag. – “Nella scorsa legislatura abbiamo a lungo contrastato le nomine di Zingaretti, in particolare quella negli Egato, arrivate da una giunta dimissionaria e quindi da un organismo che, a norma di statuto, aveva solo poteri di ordinaria amministrazione.

Oggi, come promesso, si procede nel rimettere in discussione ciò che il Pd era riuscito a finalizzare nella sola provincia di Frosinone con l’ex presidente del consiglio regionale Buschini. L’iter è stato avviato con una pec di due pagine inviata dalla Regione Lazio per annunciare l’avvio del procedimento di ‘annullamento in autotutela’ di una delibera di giunta regionale, la 1.063 del 16 novembre 2022, e di due ‘consequenziali’ provvedimenti amministrativi, un decreto e una nota, rispettivamente sulla costituzione dell’assemblea dell’Egato di Frosinone e sulla convocazione della stessa in prima seduta, quella che ha portato poi all’elezione del Presidente Buschini e del Consiglio direttivo.

Nel frattempo, alla prima assemblea operativa avevano addirittura cambiato la denominazione all’ente in Egaf e, senza perdere tempo, già iniziato la richiesta di riscossione delle quote ai 91 Comuni soci della provincia di Frosinone”. Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione rifiuti. (Com/Red/Dire) 15:00 21-05-23