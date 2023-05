Trudeau: “Il Canada fornirà tutta l’assistenza necessaria all’Ucraina”

10:35 – “Il Canada si impegna a fornire all’Ucraina e al suo popolo l’assistenza militare, finanziaria e umanitaria di cui hanno bisogno. Questo impegno non è cambiato e non cambierà mai! Oggi a Hiroshima (al G7), l’ho chiarito al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky “.

Questo il commento di Justin Trudeau, Presidente del Canada, in relazione alla volontà del suo Paese di sostenere incondizionatamente l’Ucraina nella sua guerra di liberazione della forze militari di Mosca. Lo rende noto lo stesso Presidente canadese con un tweet sulla sua pagina ufficiale.

Qualche ora prima lo stesso Trudeau, in riferimento all’incontro con l’omologo ucraino, aveva già scritto sullo stesso account ufficiale social: “Quando ci siamo seduti, abbiamo parlato delle nuove sanzioni a sostegno dell’Ucraina che ho annunciato ieri ed il Presidente Zelensky, mi ha fornito un aggiornamento sulla situazione in loco. Di persona o al telefono, rimarremo in contatto mentre gli ucraini continuano a difendersi coraggiosamente“.

FMP