Aeroporti. Salvini: rivedere Piano Nazionale per valutare scalo Agrigento

“Se ha le gambe per camminare avrà il mio sostegno”

(DIRE) Palermo, 22 mag. – Intervenendo a una iniziativa di Confcommercio ad Agrigento, il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato la volontà di aggiornare il piano aeroportuale nazionale per capire se ci sia spazio per la nascita di un aeroporto nella città dei templi.

“Non faccio promesse ma chiederò all’amministratore Delegato di Enav, Pasqualino Monti, di analizzare il vecchio piano aeroportuale nazionale e di aggiornarlo con tempi, costi e flussi al 2023 – ha affermato – Salvini -. Lo incontrerò il 30 maggio e gli chiederò di valutare con i suoi tecnici il Piano aeroportuale nazionale – ha spiegato il vicepremier -. Vi dirò il prima possibile se ad Agrigento potremo venire anche in aereo: non nel 2025, evidentemente”. Per Salvini “l’obiettivo” sarebbe “arrivarci nel 2032”. Il ministro delle Infrastrutture ha quindi assicurato: se il progetto “ha le gambe per camminare avrà tutto il mio sostegno”. (Sac/Dire) 19:35 22-05-23