Festival del Giallo Città di Napoli 2023

la redazione di Gialli.it è lieta di invitarvi alla seconda edizione del Festival del Giallo Città di Napoli (diretto da Ciro Sabatino e presieduto da Maurizio de Giovanni), che si terrà dal 25 al 28 Maggio 2023 all'Istituto Francese Grenoble (via Crispi 86).

Sessantuno scrittori, trentuno eventi. Tornano Carlo Lucarelli e Franco Forte (direttore dei Gialli Mondadori). Tra i nuovi arrivi, il maestro del thriller Donato Carrisi, Sandrone Dazieri (altro storico direttore dei Gialli Mondadori), Gaetano Savatteri (con Makari e la coppia di investigatori dilettanti siciliani Saverio Lamanna e Peppe Piccionello), Alessia Gazzola (autrice di L’allieva), Roberto Costantini (con la sua Trilogia del Male).

Si parte Giovedì alle 18 col Processo ad Arsenio Lupin, con magistrati veri e la partecipazione di Maurizio de Giovanni e Diego De Silva. Poi, seguirà un esercito pronto a chiacchierare di gialli e delitti di carta, di segreti e di scritture.

Da Genova arriva il padre di Julia Kendall, Giancarlo Berardi; da Milano, Luca Crovi (scrittore, saggista, editor della Bonelli e massimo esperto di gialli in Italia) e Chiara Moscardelli (l’editor e giornalista – La Stampa, Vanity Fair, Donna Moderna – creatrice di Teresa Papavero); da Torino, Alice Basso (considerata la madre del cosy crime) ed Enrico Pandiani (sceneggiatore di Il Mago e vincitore dello Scerbanenco); da Bologna, Grazia Verasani, storica fondatrice del Gruppo 13 (assieme a Loriano Macchiavelli) e indimenticata autrice di Quo vadis, baby?; da Firenze, Enrico Solito, massimo esperto di Sherlock Holmes in Italia; da Roma, Giuseppina Torregrossa (la ginecologa che fuma il sigaro e scrive gialli tradotti in mezza Europa); da Bari, Gabriella Genisi e la sua Lolita Lobosco; da Siracusa, Cristina Cassar Scalia (l’autrice di Vanina Guarrasi prossima serie Tv di Canale 5); da Cagliari, Piergiorgio Pulixi, considerato uno degli scrittori più interessanti del thriller nostrano.

Tra i napoletani, Sara Bilotti, Patrizia Rinaldi, Diego Lama.

Si parlerà di noir e di post-noir con Marco Bernardi (figlio di Luigi, forse il più grande editore di noir che ha avuto l’Italia), Tommaso De Lorenzis (già direttore di Rizzoli Noir), e Omar Di Monopoli (lo scrittore che la Bonelli ha scelto per presentare le sue nuove graphic novel) che di questa variante letteraria costituiscono oggi i massimi rappresentanti.

Si parlerà di cosy crime e delitti senza sangue con Barbara Perna (la “mamma” di Annabella Abbondante). Si festeggerà con Simonetta Salvetti il MystFest di Cattolica che quest’anno compie 50 anni.

Spazio anche agli autori stranieri. Venerdì 26 Maggio, grazie a una collaborazione con l’Istituto Cervantes di Napoli, a Napoli arriva Maria Oruña, la regina del thriller spagnolo. Mentre dalla svizzera s’attende la violinista/scrittrice Natasha Korsakova. Francese, ma ormai in Italia da un bel po’, Francois Morlupi, giallista tra i più apprezzati del momento.

Gialli.it mensile e online è l’organo ufficiale del Festival e documenterà gli eventi attraverso interviste e dirette Facebook.

