Francavilla Fontana (Br). Era diventato l’incubo delle attività commerciali

I Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 45enne di Mesagne, indagato per furto aggravato e ricettazione. Il provvedimento restrittivo, emesso dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica, scaturisce a conclusione delle indagini condotte dalle Stazioni Carabinieri di Villa Castelli, Francavilla Fontana, Oria e San Pancrazio Salentino, a seguito di numerosi furti consumati o tentati ai danni di attività commerciali.

Le scorribande dell’indagato si sarebbero verificate nel corso dei mesi di marzo e aprile di quest’anno, sempre negli orari di chiusura al pubblico dei supermercati nei fine settimana. L’uomo, avvalendosi di attrezzi atti allo scasso, come bastoni, mazze e piedi di porco, previa forzatura delle porte di ingresso e, poi, della casse automatiche, si sarebbe impossessato complessivamente di oltre 11mila euro in contanti e 600 pacchi di sigarette, considerando tutti gli esercizi commerciali colpiti.

Il 45enne avrebbe adottato un modus operandi piuttosto violento e preoccupante, munendosi di oggetti contundenti per riuscire a introdursi nelle attività commerciali. L’indagato, nel tentativo di non farsi riconoscere, avrebbe fatto ricorso anche al travisamento del volto attraverso l’uso di caschi o altri capi di abbigliamento; caratteristica che, oltre all’uso del materiale da scasso, avrebbe particolarmente allarmato i commercianti della zona.

Inoltre, l’uomo, proprio in occasione di un tentativo di furto a Oria, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri domenica scorsa. In quella circostanza, il soggetto era armato di accetta, poi sottoposta a sequestro, ed era stato trovato in possesso di un veicolo sul quale erano state applicate delle targhe rubate pochi giorni prima. L’uomo si trova ora al carcere di Brindisi.

