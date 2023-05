Corte in Camera di Consiglio

(DIRE) Roma, 22 Maggio – Dopo la requisitoria del procuratore federale Chiné che ha chiesto 11 punti di penalizzazione per la Juventus, e la parole alle difese, si è chiuso il dibattimento dell’ultima udienza del processo sportivo plusvalenze Juve. La Corte d’Appello federale si è chiusa in camera di consiglio. La sentenza dovrebbe arrivare in giornata, ma la Corte ha 5 giorni di tempo dopo l’udienza per emetterla. (Red/ Dire) 13:00 22-05-2