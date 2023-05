Porti. Marsilio: puntiamo a far decollare quelli abruzzesi

(DIRE) Pescara, 22 Mag. – La realizzazione del molo nord del porto canale di Pescara è stata, questa mattina, al centro della conferenza stampa, tenutasi nella sede della Regione a Pescara, alla quale hanno partecipato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, il presidente dell’Arap Giuseppe Savini, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ed il il sindaco di Pescara, Carlo Masci. Sono 12 milioni 700mila euro i fondi relativi al secondo lotto di interventi. Si tratta, nello specifico, di una rifinitura del molo nord per renderlo fruibile ai fini di un percorso pedonale. L’appalto in questione, che vede l’Arap in veste di soggetto attuatore, è stato aggiudicato ad un raggruppamento di imprese. Il primo lotto, i cui lavori sono in fase di ultimazione, prevede scogli artificiali su cui poi verrà realizzato il secondo lotto. Il terzo lotto, non ancora finanziato, riguarderà, invece, lo spostamento dell’asse fluviale, in capo all’Autorità portuale del medio Adriatico.

“Far decollare la portualità abruzzese è un’operazione estremamente ambiziosa -ha esordito Marsilio- considerando la difficoltà in cui versavano i nostri porti senza tralasciare le annose problematiche strutturali, talvolta insormontabili. Fortunatamente, -ha aggiunto- il futuro del porto di Pescara sembra già già delineato. Esiste, infatti, una base sulla quale verrà costruito il molo vero e proprio che, all’incirca, almeno in termini di percorribilità, ricalcherà quello che dovrà essere demolito nel momento in cui partirà l’appalto relativo al molo sud che porterà alla deviazione della foce del fiume Pescara. Ovviamente, – ha proseguito -non avendo competenze tecniche, ci possiamo solo affidare al lavoro dei tecnici rispetto ai quali, peraltro, sono estremamente fiducioso. L’obiettivo finale è quello di risolvere le problematiche del porto canale, in primis quelle legate all’insabbiamento della foce ed alla difficoltà dei pescherecci di entrare e uscire dal porto canale. Infatti, al termine di tutti i lavori, -ha sottolineato- i pescherecci verranno portati fuori dal porto canale avendo la disponibilità di una nuova darsena in diretto collegamento con il mare aperto. Circostanza che dovrebbe, quantomeno, portare ad un netto miglioramento rispetto alla situazione attuale”.

Il presente Marsilio si è poi soffermato sulla situazione complessiva del sistema portuale abruzzese. Proprio in questi giorni, sono stati appaltati importanti lavori relativi ai porti di Vasto ed Ortona – ha ricordato Marsilio- in particolare, a Vasto è stato pubblicato l’appalto relativo all’ampiamento della banchina ed all’allungamento del molo nord che consentirà l’arrivo del treno sulla banchina. Ad Ortona, invece, sono stati appaltati, grazie al commissario Zes Miccio, l’ultimo miglio ferroviario e l’ultimo miglio stradale per i fondamentali collegamenti con il porto. Subito dopo l’estate, dovrebbe partire il dragaggio ad opera del Comune di Ortona per poi passare al potenziamento delle banchine. Tutto questo-ha aggiunto-senza dimenticare il porto di Giulianova che in questi anni ha cambiato letteralmente volto. Siamo, tuttavia, impegnati nella ricerca di ulteriori finanziamenti. Mi riferisco, in particolare, alla quota di risorse del fondo sviluppo e coesione che mi auguro possa contribuire a completare quella progettualità che serve a far compiere alla portualità abruzzese il definitivo salto di qualità”. (Com/Red/ Dire) 19:20 22-05-23