USA: nuovo piano per contrastare la siccità interna del paese

Gli stati dell’Arizona, della California, e del Nevada hanno raggiunto un accordo con l’amministrazione Biden. Il patto consiste nel prelevare meno acqua dal fiume Colorado, che sta attraversando una grave siccità.

Il piano prevede di ridurre per tempo limitato il rischio di prosciugamento sotto la diga di Hoover, che mette a rischio l’approvvigionamento idrico per città come Phoenix, Los Angeles e anche alcuni terreni agricoli più produttivi del paese.

Il fiume offre acqua a 40 mln di cittadini, una fonte preziosa per i sette stati. Una risorsa essenziale anche per il Messico, giacché irriga 5,5 milioni di acri di terreno agricolo.

Inoltre fornisce elettricità, difatti essa viene generata dalla dighe, mentre milioni case e aziende vengono alimentate dal lago Powel.

Fino al 2026 il governo federale dovrà pagare 1,2 miliardi di dollari ai distretti idrici in base all’accordo. Pure le città e le comunità dei nativi americani dovranno fare la loro parte, con un taglio sull’uso dell’acqua. La riduzione sarà di un 13%, un record (fonte: ansa.it).

AO