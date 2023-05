Balneari, Potenti (Lega): Stop a richieste incameramenti, interrogazione su operato Agenzia Demanio

“Nelle scorse settimane l’Agenzia del Demanio ha scritto ai Comuni costieri della Toscana per chiedere di avviare le procedure di incameramento degli stabilimenti balneari sulla base di un articolo del Codice della navigazione del 1942.

Questa legge implica che, a concessione scaduta, tutte le strutture di non facile rimozione che si trovano sul demanio pubblico vadano incamerate dello Stato. La sua applicazione non solo è particolarmente costosa sia per i privati che per il pubblico, ma appare quantomeno inopportuna non solo prima che la scadenza della concessione sia effettivamente avvenuta, ma in una situazione ancora non definitiva e che richiede il completamento della mappatura delle spiagge.

Per questo motivo, con il collega e vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, ho presentato un’interrogazione per chiedere un chiarimento sulla condotta adottata dall’Agenzia del demanio nella questione in oggetto”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.