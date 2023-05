Brasile: nuovi casi di influenza aviaria

Il ministero dell’Agricoltura brasiliano ha dichiarato l’emergenza sanitaria” in tutto il Paese. Una scelta adottata dopo gli ultimi casi di influenza aviaria, il Brasile è il primo esportatore mondiale di pollame, ricopre il 35% del mercato. La disposizione sarà in regola per 180 giorni per “impedire che la malattia raggiunga la produzione avicola di sussistenza e commerciale, nonchè di preservare la fauna selvatica e la salute umana”, le parole del ministero in un comunicato. Saranno vietate fiere, concorsi ed esposizioni di pollame. Fin’ora sono otto i casi confermati di influenza aviaria.

Molti volatili stano morendo per il virus, mentre altri sono stati abbattuti. Centinaia di allevamenti sono stati messi in quarantena, e sono state vietati esportazioni verso alcune zone del Sud America. L’essere umano può prendere il virus con un contatto ravvicinato (fonte: rainews.it).

AO