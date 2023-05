DHL Test Match Tournament, l’Italia concede il bis: Canada superato 3-1

L’Italia concede il bis a Laciano e saluta l’Abruzzo battendo, dopo la Croazia, anche il Canada con il risultato di 3-1 (25-21; 26-28; 25-22; 25-23). Un’iniezione di fiducia targata sorelle Nwakalor (32 punti totali per loro) importante con cui chiudere il DHL Test Match Tournament 2023 e le due settimane di intenso lavoro svolte a Lanciano in vista della partenza (domenica 28 maggio) alla volta della Turchia dove le ragazze del CT Davide Mazzanti disputeranno, ad Antalya, la prima Pool di Volleyball Nations League.

LA CRONACA – Per l’ultima amichevole prima dell’esordio in VNL Mazzanti concede spazio a Battistoni in regia, Nwakalor da opposto, Degradi e Villani schiacciatrici, Cecconello e Linda Nwakalor al centro, e Panetoni libero. Dopo qualche fase di studio caratterizzato da un sostanziale equilibrio, l’Italia inizia a prendere quota presa per mano da una Sylvia Nwakalor che mette subito a referto 5 punti (12-8). La CT canadese Winzer prova e riesce a fermare l’inerzia azzurra con un timeout dal quale le nordamericane escono trovando la forza, con Howe di ricucire il gap con un’ottima Howe (14-14). Il buon momento del Canada non scompone le azzurre che con Degradi, Malual (entrata con Gennari per Nwakalor e Battistoni), Linda Nwaka lor e Villani respingono l’ultimo assalto delle ospiti (21-21) per poi chiudere il primo parziale in crescendo 25-21. Stesso identico copione nel secondo set con l’Italia che prova a scappare con Degradi, Nwakalor e Villani e il Canada che risponde con Howe e Maglio. Equilibrio fino al 13-13 e poi piccolo break delle canadesi brave a trovare con Mitrovic e Maglio il break del + 3 (15-18). Il Canada riesce a toccare il 19-23 con Mitrovic salvo poi subire un break di 4-0 aperto e chiuso da un attacco e un muro di Malual. Nonostante il ritorno di fiamma azzurro non scalfisce l’entusiasmo delle nordamericane che con King trovano la forza di chiudere il secondo set con un pirotecnico 26-28. Nell’avvio di terzo set l’inerzia passa nuovamente nelle mani dell’Italia: dopo il muro subito da D’Odorico, le sorelle Nwakalor portano le azzurre sul 5-1 costringendo coach Winzer al timeout.

Il buon momento di Degradi e compagne si esaurisce quando riprend ono ritmo Maglio e Howe complice anche qualche sbavatura di troppo in attacco dalle azzurre (8-10). Sotto di 2 punti l’Italia si desta con Sylvia Nwakalor e D’Odorico brave a sporcare le statistiche in difesa delle avversarie, per il +3 (17-14). Lo strappo viene ricucito da una scatenata Emily Maglio al centro (21-22) che però poco può quando prima Degradi e poi le sorelle Nwakalor (2 attacchi di Sylvia e un muro di Linda) mettono giù i punti che fissano il parziale sul 25-22. Nel quarto set dopo qualche difficoltà iniziale, l’Italia mette le marce alte e, complice un ottimo momento offensivo di D’Odorico ed un ace di Battistoni, si porta sul +4 (12-8). Le ospiti non reggono al forcing delle italiane che attacco dopo attacco (D’Odorico imprendibile), muro su muro (ottima prova di Linda Nwakalor) respingono le canadesi (20-19) per poi chiudere il match con il risolutivo 25-23.

Davide Mazzanti – “Stesso risultato di ieri ma ottenuto in maniera diversa – ha dichiarato il CT azzurro Davide Mazzanti – le ragazze hanno migliorato ciò che ieri non mi era piaciuto ed approcciato alla partita nella maniera giusta. Ovviamente c’è ancora tanto da fare e migliorare ma oggi mi ritengo più soddisfatto perché ho visto qualcosa di meglio nella nostra ricerca della qualità di gioco. Chiudiamo questo duro periodo di preparazione nel corso del quale ho visto entusiasmo e voglia di mettersi in gioco da parte di tutte. Sono sicuro che se sapremo mantenere questo atteggiamento potremo fare bene a partire dalla prossima settimana quando saremo impegnati in VNL. Adesso arriva il bello”.

Linda Nwakalor – “Questa sera sono molto felice della prestazione generale della squadra e della mia personale – ha ammesso un’emozionata Linda Nwakalaro -.Aver giocato al fianco di mia sorella oggi è stato bellissimo e speciale. In queste settimane di allenamento abbiamo lavorato molto e queste due partite sono state importanti per il nostro percorso di crescita. Chiaramente c’è ancora qualcosa da sistemare ma siamo sulla strada giusta”.

Tabellino: ITALIA – CANADA 3-1

(25-21; 26-28; 25-22; 25-23)

ITALIA: Villani 6, Cecconello 8, Battistoni 2, Degradi 12, Nwakalor L. 13, Nwakalor S. 19, Panetoni (L), Gennari, Malual 6, D’Odorico 10, Piva. N.E.: Mazzaro, Danesi, Omoruyi, Graziani, Bosio e Fersino (L). All. Mazzanti

CANADA: Mitrovic 12, Maglio 17, Joseph 7, Howe 12, Van Buskirk 14, King 1, Murmann (L), Livingston 1, Savard 3. N.E.: White, Gray, Cross, Jost, Robitaille, Fayad. All. Winzer

Arbitri: Dell’Orso e Candeloro

Durata: 24’, 29’, 28’, 30’

Spettatori: 1500

Italia: a 3, bs 12, m 15, et 30.

Canada: a 3, bs 10, m 12, et 26.

