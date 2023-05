13:30 – Incidente mortale sul lavoro, intervento dei Vigili del Fuoco a Monopoli in provincia di Bari, in Puglia, per due operai deceduti durante lavori di scavo. In corso le operazioni di messa in sicurezza della zona. Lo si apprende da un post dalla pagina ufficiale Twitter del Corpo dei Vigili del Fuoco. I due operai morti nel cantiere edile a Monopoli avevano 57 e 61 anni.

Silv Bott