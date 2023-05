USA: incontro tra Biden e McCarthy per evitare il Deafult

Il Presidente degli Stati Uniti D’America, Joe Biden, ha avuto un incontro con lo speaker repubblicano Kevin McCarthy. I due politici hanno discusso sul tetto del debito pubblico. Per tutti e due il default non deve avvenire, perché ” sarebbe una catastrofe per gli Stati Uniti”. Questo è quanto ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre durante un briefing con la stampa, aggiungendo che gli USA “non hanno mai fatto default nella loro storia e non lo faranno mai”.

All’inizio i democratici avevano proposto nuove misure di contenimento fiscale, ma il Partito Repubblicano aveva respinto l’idea, insistendo su tagli alla spesa. Il Deafult potrebbe potare gravi conseguenze sull’economia interna del paese(fonte: tgcom24.it).

AO