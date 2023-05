Alluvione. Meloni: per la normalità servono sostanziose risorse

“Faremo la nostra parte, i 2 miliardi non bastano a risolvere”

(DIRE) Bologna, 25 Mag. – Dopo i primi due miliardi stanziati dal Governo, “servirà tirare fuori le altre sostanziose risorse che serviranno per tornare alla normalità” dopo l’alluvione in Emilia-Romagna. Lo dice il premier Giorgia Meloni, dopo il sorvolo delle zone colpite accanto alla presidente della commissione UE . Meloni ha sottolineato di contare anche sulla UE, ma “faremo, come abbiamo dimostrato dall’inizio, la nostra parte”. Sul piatto intanto ci sono i due miliardi gia’ stanziati da palazzo Chigi. “Sul piano dell’emergenza penso che il Governo abbia dato il segnale di un impegno molto significativo”, dice Meloni.

“Non so quante altre volte è accaduto che in 48-72 ore si siano trovati 2,2 miliardi per affrontare l’emergenza”. All’interno di quel pacchetto, fa notare, “c’e’ anche uno stanziamento da 200 milioni di euro per il fondo delle emergenze dedicato all’Emilia-Romagna che riteniamo debba servire ad affrontare le situazioni più complesse”.

“Ci siamo concentrati, oltre all’emergenza – chiarisce ancora là premier – soprattutto sulla messa in sicurezza del territorio produttivo, ma anche alla continuità didattica, alle aziende turistiche e all’agricoltura”. Insomma “abbiamo dato un primo segnale molto importante. Ovviamente non riteniamo che quello sia un segnale sufficiente per risolvere il problema”, conclude Meloni.

