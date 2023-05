Bielorussia: pronte le armi nucleari russe

10:00 – Mosca e Minsk, rispettivamente capitali di Russia e Bielorussia, sarebbero costrette prendere misure militari nucleari, in base a quanto dichiara Shoigu, il Ministro della Difesa di Mosca. La dichiarazione è la risposta alle attività della NATO nella zona.

Il dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia è una contromisura che rispetta gli obblighi legali e internazionali già esistenti sulla possibilità dell’utilizzo delle armi nucleari.

La guerra in Ucraina anzicchè volgere verso una soluzione diplomatica si sta incancrenendo sempre più, è questa l’amara verità. Zelensky sta ricevendo sostegno militare di ogni tipo per combattere una guerra che dura ormai da troppo tempo, la ricezione e l’utilizzo degli aerei militari F16 potrebbe essere il punto di non ritorno, non solo per i paesi belligeranti ma per l’umanità.

FMP