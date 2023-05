Il Ministro Salvini, firma il Decreto Ponte

13:20 – “Qui Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmato il Decreto Ponte, che diventa finalmente legge. Entro una settimana si riunirà il CdA della società Stretto di Messina. L’obiettivo è avviare i cantieri entro l’estate 2024, portando 100mila posti di lavoro veri, creando un indotto per tante piccole e medie aziende italiane e favorendo l’ambiente attraverso l’abbattimento delle emissioni in aria e acqua. Dopo troppe promesse per un progetto nato nel 1968, il Ponte degli italiani è sempre più vicino.”

Questo il Twitt, sulla sua pagina ufficiale, del Ministro e leader della Lega Matteo Salvini in merito all’inizio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina un’opera della quale si parla da circa 60 anni e non si è mai concluso nulla. Anzi si sono sempre spesi soldi pubblici mantenendo “apparati” inutili.

Si tratta di una infrastruttura monumentale che collegherà il Nord Europa con Palermo e prima ancora la Calabria con la Sicilia. Un opera di alta ingegneria la cui ricaduta economica non potrà che fare bene al territorio intero.

