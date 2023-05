Rai, Lucia Annunziata si dimette

Lucia Annunziata, con una lettera inviata ai vertici, ha comunicato la sua decisione di lasciare la Rai.

Nella lettera si intuisce come motivo delle proprie dimissioni la nuova direzione del consiglio di amministrazione della Rai.

La giornalista, 72 anni, aveva cominciato a lavorare in Rai nel 1995, conducendo il programma Linea Tre. Dal 1996 al 1998 era stata direttrice del TG3, e dal 2005 conduceva il talk show domenicale In ½ h (dal 2017 diventato Mezz’ora in più). Dal 2003 al 2004 era stata presidente della Rai, seconda donna dopo Letizia Moratti.