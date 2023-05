Disabilità. Concorso Ippico, Locatelli: ringrazio Inail per aver realizzato sogno Enea

“Grazie ad Enea incoraggiare tutti a coltivare sport e passioni”

(DIRE) Roma, 26 Mag. – “Ieri pomeriggio, durante l’apertura del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale di Roma ‘Piazza di Siena – Master d’Inzeo’, ho partecipato alla presentazione della sella speciale realizzata dal Centro Protesi Inail per Enea Ferroni, un giovane con grave disabilità motoria appassionato di equitazione”. Lo scrive su Facebook la ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli.

Che prosegue: “Ringrazio la Federazione Italiana Sport Equestri e l’Inail per aver realizzato il sogno di Enea: coltivare la sua passione per l’equitazione cavalcando in sicurezza e comodità e gareggiando come tutti gli altri. Ringrazio anche il Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico Luca Pancalli che con la sua presenza ha rafforzato lo spirito di squadra di questo progetto e incoraggiato Enea alle prossime sfide”.

“Infine, un grandissimo ringraziamento ad Enea per avermi invitato a questa importante iniziativa e spero che possa essere un incoraggiamento per tutti a praticare sport e coltivare le proprie ambizioni”, conclude Locatelli.