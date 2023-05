DL Bollette. Francesca Tubetti (FdI): bene aumento di 10 mld a sostegno dello sport

(DIRE) Roma, 26 Mag. – “L’incremento di 10 miliardi al ‘Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano’ rappresenta una delle tante misure significative contenute all’interno del decreto Bollette, che ieri abbiamo approvato in Senato.

Risorse che saranno destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, e che consentiranno a questi di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica”.

Lo dichiara la senatrice Francesca Tubetti, relatrice in Commissione Ambiente in Senato del decreto legge. “Di queste risorse, almeno 10 milioni di euro, saranno a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.

Un sostegno importante a un settore che ha sofferto molto nel periodo della pandemia e che merita, invece, particolare attenzione considerato il fondamentale ruolo che ricopre nella vita e nella formazione dei nostri ragazzi”, conclude Tubetti. (Sor/Dire) 17:59 26-05-23