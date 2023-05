Ponte sullo Stretto. Salvini: fino a quando non si parte non mi fermo

“Entro fine anno primi stanziamenti a bilancio”

(DIRE) Palermo, 26 Mag. – “Quello sullo Stretto non sarà solo il ponte tra Messina e Reggio Calabria: sarà il ponte degli italiani. Sarà una rivoluzione culturale, ambientale, sociale ed economica. Fino a che non si parte non mi fermo”. Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a Catania, dove a breve ci sarà la chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco del Centrodestra Enrico Trantino. “Il ponte da solo non risolve i problemi – ha ricordato Salvini -.

Il ponte con gli undici miliardi per la ferrovia Palermo-Catania-Messina e con gli altri undici per la linea ferrata tra Salerno e Reggio Calabria diventa un’opera fondamentale che ripulisce il mare, l’aria e permette di risparmiare due ore di tempo in treno – ancora il vicepremier -. Creerà centomila posti di lavoro veri. Dopo più di 50 anni, dalle chiacchiere e dalle promesse si passa ai fatti. L’obiettivo è aprire i cantieri l’anno prossimo. Sono orgoglioso e quasi emozionato”.

Salvini ha poi concluso: “C’è un progetto, un decreto e una società che mi auguro entro la settimana prossima prenda corpo e cominci a lavorare. Entro fine anno ci saranno i primi stanziamenti a bilancio e dopo gli ingegneri faranno il loro lavoro nell’adeguamento del progetto”. (Sac/Dire) 19:11 26-05-23