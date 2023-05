Sanità Istat: nel 2020 aumento decessi+14,7% sotto spinta Covid -3

(DIRE) Roma, 26 Mag. – Nel nord-ovest del Paese si rileva un forte aumento del tasso di mortalità per polmoniti e influenza (+27%) rispetto al quinquennio 2015-19, a fronte di aumenti più contenuti nel Sud (+4%) e nelle Isole (+3%), nessun incremento nel Nord-Est e una lieve riduzione nel Centro (-5%). Sempre nel Nord-Ovest si rilevano gli incrementi maggiori della mortalità per diabete (+19%) e per demenze (+14%). Aumentano i decessi nelle abitazioni in tutti i mesi successivi all’inizio della pandemia e riguardano tutte le cause.

Negli istituti di cura, infine, si osserva un incremento delle morti per polmoniti e influenza (+42%), nelle strutture residenziali aumentano le morti per diabete (+37%) e per demenze (+29%). (Cds/Dire) 12:08 26-05-23