Sanità Sindaco Catanzaro: PS al mater domini entro l’anno

Fiorita: “sarà segno integrazione nuova azienda sanitaria Dulbecco”

(DIRE) Reggio Calabria, 26 Mag. – “Solo l’attivazione del secondo pronto soccorso al Policlinico ‘Mater Domini’, che a mio parere può avvenire entro la fine dell’anno, darà il segno dell’integrazione e dell’enorme potenziale dell’azienda universitario-ospedaliera ‘Dulbecco’. Sarà il vero banco di prova per il management della nuova Azienda, che ha l’obbligo di avviare tutte le procedure entro novanta giorni come stabilito dal protocollo d’intesa Regione-UMG”.

Così il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, in merito all’integrazione sanitaria tra l’ospedale Pugliese-Ciaccio e il policlinico Mater-Domini. “Ho apprezzato su questo tema – aggiunge – l’approccio del commissario straordinario Vincenzo La Regina, con cui è già cominciata una proficua collaborazione. Quello del pronto soccorso non è un problema qualsiasi, è il problema numero uno della sanità catanzarese, il servizio che tocca tutti i cittadini alle prese con le emergenze, e che oggi purtroppo sono costretti a fare i conti con una realtà sottodimensionata”. “Gli operatori dell’emergenza-urgenza – conclude – continuano quotidianamente a fare miracoli, ma non possono evitare le lunghe attese e le barelle nei corridoi, come ha potuto constatare lo stesso dottor La Regina nel suo recente sopralluogo”. (Mav/Dire) 11:15 26-05-23