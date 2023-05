Alluvione. Spinelli (FdI): Governo attento a settore turismo

(DIRE) Roma, 27 Mag. – “Voglio ringraziare il ministro del Turismo, la collega senatrice Daniela Garnero Santanchè, per essere stata oggi sul nostro territorio, particolarmente colpito dall’alluvione dei giorni scorsi. Nell’ambito della conferenza stampa odierna dal titolo: ‘l’Emilia Romagna ti aspetta!’, la titolare del dicastero ha lanciato un appello molto importante per il rilancio del turismo nazionale ed in particolare quello della nostra regione. Il governo si sta dimostrando in queste settimane vicino ad ogni singolo territorio, dimostrando il valore che attribuisce al settore specifico del turismo che è un asset particolarmente importante e strategico della nostra economia.

La campagna di sensibilizzazione costante ed oggi il lancio della bellissima maglietta ‘io ci sono’, firmata dalla stilista Alberta Ferretti e realizzata per aiutare le zone alluvionate con i proventi delle vendite, va nel senso giusto che auspicavamo. Sono sempre più fiera di rappresentare questo territorio in parlamento e ancora di più di questo governo, che si dimostra costantemente presente e determinato”. È quanto dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli. (Vid/ Dire) 15:31 27-05-23