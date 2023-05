La Coppa degli Europei maschili 2023 arriva in Puglia, sarà esposta a Bari e in provincia nel week end

Il grande volley internazionale torna a Bari con i Campionati Europei maschili che faranno tappa al PalaFlorio dal 9 al 12 Settembre con Ottavi e Quarti di Finale della rassegna continentale. Cresce l’attesa quindi per rivedere da vicino i grandi della pallavolo internazionale, e con grandi possibilità anche la nazionale campione d’Europa e del Mondo in carica di Ferdinando De Giorgi che dopo la fase a gironi farebbe quindi tappa in Puglia.

Il percorso di avvicinamento all’Europeo prenderà il via in questo week end con l’EuroVolleyTour che darà vita ad una tre giorni di promozione. Si partirà sabato 27 Maggio a Bari, in particolare dalle 10 alle 13 in Piazza Libertà, dalle 17 alle 18.30 presso la Parrocchia della Resurrezione e dalle 20 alle 23 sulla Spiaggia di Torre Quetta.

Sarà possibile immortalare e scattare un selfie con la Coppa dell’Europeo 2023, che sarà in Tour in tutti i territori che ospiteranno il torneo continentale in una giornata di animazione e coinvolgimento. Domenica 28 maggio il Van con la Coppa si sposterà in provincia, ed in particolare dalle 10 alle 13 sul Ponte di Lama Monachile a Polignano a Mare e dalle 18.30 alle 22.30 in Piazza Vittorio Emanuele a Monopoli.

La tre giorni si concluderà con la Conferenza Stampa che darà ufficialmente il via al percorso che accompagnerà Bari e la Puglia intera verso l’Europeo di settembre (Bari ospiterà Ottavi e Quarti di Finale) nel racconto dei valori e delle emozioni legate al volley. Parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive oltre ad un tesimonial di eccezione, Mister Secolo Lorenzo Bernardi che si racconterà in quello che sarà il via della lunga estate pallavolistica pugliese verso EuroVolley 2023. La Conferenza Stampa si terrà Lunedì 29 Maggio alle 10.30 presso la Sala Giunta di Palazzo di Città a Bari.

comunicato stampa