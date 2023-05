New York: droni per prevenire gli attacchi da parte degli squalo

New York ha deciso di monitorare l’area marina per via di una serie di attacchi di squalo sulla costa costa est del Paese. L’annuncio è stato dato dalla governatrice Kathy Hochul. I droni sono dotati di termocamera e telemetro laser. Qualora il drone dovesse segnalare la presenza di uno squalo, le acque e le spiagge saranno immediatamente evacuate.

I droni saranno utilizzati anche per scopi di ricerca e soccorso. Gli attacchi di squalo stanno aumentando, la settimana scorsa due persone sono state attaccate e ferite (fonte: ansa.it).

