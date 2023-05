Reddito. Nicola Fratoianni: oggi al fianco dei movimenti e delle reti sociali

(DIRE) Roma, 27 Mag. – “Oggi al fianco dei movimenti e delle reti sociali perché hanno ragione ad urlare perché serve un reddito in un Paese in cui ogni giorno aumenta la povertà. E cancellare il reddito in un Paese in cui aumentano le diseguaglianze significa fare la guerra ai poveri invece che alla povertà”.

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra parlando con i cronisti a margine della manifestazione promossa dal Comitato “Ci vuole un Reddito”, una rete di 140 associazioni, in piazza dell’Esquilino a Roma. “Insomma un Paese alla rovescia, quello che vorrebbe – conclude il leader di SI – la destra ora al governo, e a cui occorre dare una risposta a partire da oggi nelle piazze e nel Parlamento”. (Vid/ Dire) 15:47 27-05-23