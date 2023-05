Kiev: pesante attacco dei droni russi

07:40 – In base a quanto rende noto il Kiev Independent, questa è stata una notte molto intensa per i combattimenti sul suolo ucraino. Ad essere colpita dai russi, dalle milizie russe, la Capitale Kiev. Più di 40 droni di Mosca sono stati abbattuti dai militari locali. Si contano pero 1 morto ed almeno 3 feriti.

Ma non è stata attaccata solo Kiev, anche in tante altre città si sono udite esplosioni. I sistemi di difesa aerea dell’Ucraina sono rimasti attivi pe molto tempo su tutto il Paese. Il conflitto non accenna a rallentare ed infatti si tratta dell’attacco russo più pesante dall’inizio del conflitto.

Silv Bott