PNRR. Metsola: il Ministro Fitto sta facendo un ottimo lavoro

(DIRE) Roma, 28 Mag. – “Il Parlamento Europeo ha lottato molto, con maggioranze difficili da ottenere in plenaria, per mettere nella nostra economia dopo il covid la possibilità di controllare dove vanno i fondi e come vengono spesi.

Sono fondi che per noi devono andare ad aiutare cittadini. Io non ho tutti i dettagli ma ho visto che ci sono già stati due pagamenti, il terzo lo stanno discutendo.

Il Ministro Fitto sta facendo un ottimo lavoro su questo. Questo è importante, quando in quei Paesi, il popolo deve essere aiutato, come in questo Paese, quando parliamo sui fondi, sull’immigrazione, sulle libertà, allora parliamo di cosa fare di questi fondi.

Le discussioni continueranno ma il lavoro sta proseguendo e io sono ottimista”. Così la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola a ‘Che tempo che fa’ su Rai3. (Vid/ Dire) 22:22 28-05-23