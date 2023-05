Salvini: fermare la strage di ragazzi sulle strade italiane è una mia priorità

Presto in CDM e Parlamento nuovo proposte per il codice della strada

(DIRE) Roma, 28 Maggio – “Anche questo fine settimana, in tutta Italia, troppi giovani hanno perso la vita al volante: futuri evaporati, famiglie distrutte. A tutte loro va il nostro commosso pensiero. Fermare la tragica strage di ragazze e ragazzi sulle strade italiane è una mia priorità, da papà ancora prima che da ministro.

In questi mesi il MIT ha lavorato per aggiornare il Nuovo Codice della Strada e, presto, porteremo le proposte in Consiglio dei Ministri e in Parlamento. Ne va della sicurezza e della vita di tanti”. Lo scrive sui social il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. (Vid/ Dire) 16:16 28-05-23