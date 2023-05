Campagna di sensibilizzazione 2023 di APNEC e OIPA sulla “Scelta consapevole”

Colloqui gratuiti di pre-scelta e di inserimento in famiglia

Dall’1 Giugno al 30 Settembre scegli con il cuore

L’Associazione professionale nazionale educatori cinofili metterà a disposizione i suoi professionisti per affiancare gratuitamente i futuri proprietari nella scelta del cane e del suo inserimento nella loro vita quotidiana sul sito dell’Apnec l’elenco degli educatori cinofili aderenti Regione per Regione

Dopo il successo dello scorso anno, torna “Scegli con il cuore ma prima parla con un nostro educatore”, la campagna di sensibilizzazione sulla “scelta consapevole” di APNEC (Associazione professionale nazionale educatori cinofili) e OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali), che prenderà il via giovedì 1° giugno per terminare sabato 30 settembre.

Durante la campagna, i professionisti Apnec saranno a disposizione per un colloquio pre-scelta, con consulenza gratuita, offerto a tutti coloro che vogliono far entrare un cane nella propria vita.

La decisione di accogliere un animale nel quotidiano presuppone responsabilità e conoscenze: porsi le domande giuste e ricevere risposte corrette è un passaggio indispensabile per il benessere del cane e del futuro neoproprietario. Gli educatori cinofili professionisti Apnec di tutta Italia fino al 30 settembre metteranno le proprie competenze a disposizione di chiunque abbia intenzione d’iniziare una convivenza con un cane: dispenseranno consigli personalizzati tenendo conto delle esigenze del proprietario e del cane in base a quanto tempo si ha da dedicargli, se si fa una vita attiva o sedentaria, se si vive in un appartamento o in campagna, se si ha un giardino, se nella famiglia ci sono bambini o solo adulti, e molto altro.

La campagna “Scegli con il cuore ma prima parla con un nostro educatore” fa parte di un progetto ampio di prevenzione insito nel lavoro degli Educatori cinofili professionisti, degli Esperti cinofili in area comportamentale (Escac) Apnec e dei volontari Oipa, che permette di affrontare eventuali disturbi e problemi comportamentali importanti e a evitare futuri tragici abbandoni.

Inoltre, proprio per l’attenzione dovuta a questo fondamentale momento, i professionisti Apnec saranno a disposizione gratuitamente anche per il passo successivo: un incontro informativo per l’inserimento in famiglia del nuovo arrivato.

«Ormai in qualsiasi periodo dell’anno, e con la stagione calda ancora di più, ci troviamo di fronte proprietari preoccupati che si rivolgono a noi per risolvere problemi comportamentali seri per non aver acquisito le giuste informazioni al momento della scelta del cane e per non aver tenuto conto delle responsabilità nei confronti dello stesso, del tempo da dedicargli e delle caratteristiche che ogni cane porta con sé», sottolinea la presidente Apnec, Nadia Sampaolesi. «La “scelta consapevole” è inoltre un argomento più importante di quanto si creda nella lotta all’abbandono. Da qui è nata l’iniziativa di Apnec e di un’associazione importante come l’Oipa di mettere le sue molteplici professionalità a disposizione gratuitamente in questo primo importante passo dei futuri proprietari».

«Qualcuno decide di prendere con sé un cane senza capire cosa comporta la sua presenza in casa», osserva il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto. «Infatti, non si tratta soltanto di comprargli il cibo e di garantirgli le necessarie cure veterinarie, anch’esse certamente impegnative, ma di considerare l’impegno che un cane richiede, soprattutto dal punto di vista educativo. Per questo abbiamo deciso di promuovere questa campagna con i professionisti dell’Apnec affinché ogni cane possa entrare a fare parte della nostra vita, preferibilmente adottandolo anche da una delle tante sezioni dell’Oipa presenti in tutta Italia, in modo cosciente e responsabile».

Sul sito dell’Apnec (www.apnec.it) si potrà consultare l’elenco degli educatori cinofili professionisti di tutta Italia e scegliere il più vicino da poter contattare per l’affiancamento gratuito per la scelta e per l’inserimento in famiglia.

Comunicato Stampa