Lampedusa. Sbarcati altri 288 migranti

08:45 – Altri sei sbarchi di migranti sull’Isola di Lampedusa. In tutto ne sono arrivati 288. Si tratta di uomini e donne, partiti da partiti da Sfax in Tunisia e da Zuara in Libia ma che arrivano da diverse zone dell’Africa: Eritrea, Sudan, Etiopia, Burkina Faso, Mali, Bangladesh e Costa d’Avorio.

Gli ultimi arrivati si vanno ad aggiungere ai 130 sbarcati ieri da 4 carette del mare e saranno ospitati provvisoriamente nell’hot spot di contrada Imbriacola. I mezzi con i quali sono arrivati in acque italiane sono stati rintracciati e soccorsi dalle motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera.

FMP